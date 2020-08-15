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15 августа 2020, 10:04

На чемпионате Беларуси по академической гребле определились победители в четырех видах программы

Во время соревнований. Фото из архива
Во время соревнований. Фото из архива

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по академической гребле, который проходит в Бресте, определились медалисты в четырех видах программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гонках женских двоек парных победу одержали представительницы команд Брестчины и Гомельщины - Кристина Староселец и Татьяна Климович. Время на финише, которое показали девушки, - 6 мин. 55, 229 сек.

В аналогичных стартах у мужчин викторию праздновали Денис Мигаль и Станислав Щербаченя (Минск/Гомельская область) - 6 мин. 17,438 сек.

Финальный заезд женских четверок распашных завершился победой сборного квартета, составленного из Дарьи Новиковой, Марии Божемой, Татьяны Филипповой и Анны Тишковой. Их время - 6 мин. 45,282 сек.

В решающей гонке мужских распашных четверок не было равных команде Брестской области в составе Сергея Володько, Дмитрия Фурмана, Дмитрия Выберанеца и Вадима Лялина. Их итоговый результат - 5 мин. 54,636 сек.-0-

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