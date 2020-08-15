На чемпионате Беларуси по академической гребле определились победители в четырех видах программы

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по академической гребле, который проходит в Бресте, определились медалисты в четырех видах программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гонках женских двоек парных победу одержали представительницы команд Брестчины и Гомельщины - Кристина Староселец и Татьяна Климович. Время на финише, которое показали девушки, - 6 мин. 55, 229 сек.
В аналогичных стартах у мужчин викторию праздновали Денис Мигаль и Станислав Щербаченя (Минск/Гомельская область) - 6 мин. 17,438 сек.
Финальный заезд женских четверок распашных завершился победой сборного квартета, составленного из Дарьи Новиковой, Марии Божемой, Татьяны Филипповой и Анны Тишковой. Их время - 6 мин. 45,282 сек.
В решающей гонке мужских распашных четверок не было равных команде Брестской области в составе Сергея Володько, Дмитрия Фурмана, Дмитрия Выберанеца и Вадима Лялина. Их итоговый результат - 5 мин. 54,636 сек.-0-