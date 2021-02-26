На Олимпийском собрании разговор шел по существу и был полезен - Маджидов

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийском собрании разговор шел по существу и был полезен для всех его участников. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов.

"Разговор на Олимпийском собрании шел по существу и был полезен для всех участников. Как ведется подготовка к Играм в Токио, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы спортсмены достойно выступили в столице Японии, - все замечания были сделаны справедливо. Сейчас предстоит работа по устранению недостатков. Также порадовала возможность обменяться информацией с коллегами из других общественных объединений", - отметил именитый в прошлом спортсмен.

Говоря об олимпийских перспективах мастеров древнего единоборства, глава федерации борьбы подчеркнул, что упор будет сделан не на количество, а на качество: "У нас отбор на Олимпиаду в Токио еще не завешен. Впереди квалификационные турниры. Думаю, что добрать еще четыре-пять лицензий будет идеально. Можно было бы пообещать и 10-15 пропусков на Игры. Но мы отдаем приоритет качеству. Пусть лицензий будет меньше, но их завоюют спортсмены, конкурентоспособные в споре за медали", - добавил олимпийский чемпион Игр в Сеуле-1988.-0-