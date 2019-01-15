Начинается продажа билетов на матч БАТЭ - "Арсенал" в 1/16 финала Лиги Европы

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап продаж билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы между борисовским БАТЭ и лондонским "Арсеналом" стартует сегодня в 14.00. До понедельника, 21 января, билеты (не более двух в одни руки) смогут приобрести только держатели клубных карт БАТЭ на сезон 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе чемпионов Беларуси.

Новые клубные карты БАТЭ можно приобрести с сегодняшнего дня в фан-шопе на "Борисов-Арене", а также в офисе компании Ticketpro в Минске (ул. Машерова, 25).

Билеты на матч БАТЭ - "Арсенал", который состоится 14 февраля на поле "Борисов-Арены" (начало в 20.55), будут продаваться в кассах стадиона и офисе компании Ticketpro в Минске. Их цена - от Br50 до Br110, в зависимости от места на трибунах.

Ответный поединок за выход в 1/8 финала ЛЕ состоится 21 января в британской столице.-0-