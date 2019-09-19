Награду имени Льва Яшина будут вручать лучшим вратарям мира

Фото France Football
19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал
Новый трофей недаром получил имя вратаря советской сборной Льва Яшина. Он единственный голкипер в мире, который получил престижную награду "Золотой мяч".
Номинантов огласят 21 октября, а второго декабря, во время церемонии вручения "Золотой мяч", любители футбола смогут узнать имя лучшего вратаря мира, который получит первую награду имени Льва Яшина.
К слову, ранее ФИФА продемонстрировала новую эмблему следующего мундиаля, который пройдет в 2022 году в Катаре. -0-