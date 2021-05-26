Наталья Цилинская продолжит возглавлять Белорусскую федерацию велосипедного спорта

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялась отчетно-выборная конференция Белорусской федерации велосипедного спорта (БФВС), на которой на новый четырехлетний срок председателем организации была избрана Наталья Цилинская, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Участники конференции единогласно проголосовали за продление полномочий легендарной белорусской велогонщицы.

На конференции глава федерации отчиталась о результатах работы БФВС за прошедшие четыре года, которые были признаны удовлетворительными. Также был избран новый состав исполнительного комитета БФВС, намечены цели и задачи на ближайшее время.-0-