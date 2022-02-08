Натан Чен лидирует после короткой программы фигуристов на ОИ, Константин Милюков - 21-й

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Американский фигурист Натан Чен лучше всех откатал короткую программу на олимпийском турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За свое выступление американец получил 113,97 балла. Вслед за ним идут японские спортсмены Юма Кагияма (108,12) и Шома Уно (105,90). Представитель Беларуси Константин Милюков уверенно исполнил короткую программу и получил 78,49 балла. Это его лучший личный результат в сезоне. По итогам выступлений белорусский фигурист занял 21-е место и квалифицировался в произвольную программу, которая пройдет 10 февраля. Борьбу за олимпийские награды поведут 24 спортсмена. Последний раз в мужском одиночном катании на Олимпиаде Беларусь была представлена в 2006 году в Турине. Тогда Сергей Давыдов занял 16-е место.

В Пекине-2022 в соревнованиях женщин Беларусь представит Виктория Сафонова. Свою короткую программу одиночницы исполнят 15 февраля, произвольную - 17 февраля.-0-