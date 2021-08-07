Натынчик: рассчитывали на лучший результат, но конкуренция на Играх в Токио очень серьезная

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Натынчик, подводя итоги олимпийской регаты экипажа байдарки-четверки, занявшей пятое место, отметил, что конкуренция была очень серьезной. Поэтому, несмотря на достигнутый в последнее время прогресс спортсменов, вмешаться в спор за награды не удалось. Хотя это и было реально, передает корреспондент БЕЛТА

"Естественно, рассчитывали на лучший результат. Во время финальной гонки по наитию чувствовали, что идем где-то в лидерах. По тому уровню готовности, который у нас был в Токио, чувствовалось, что можем вмешаться в спор за место в тройке. К сожалению, в итоге получилось не так. Но что поделаешь, большая конкуренция. Три экипажа, которые тут выиграли медали, все соревнования были в лидерах. Спасибо всем, кто нас готовил к Играм и поддерживал, болел за нас", - сказал он. -0-