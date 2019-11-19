Новые программы гимнасток будут максимальной сложности - Черкашина

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые программы гимнасток будут составлены с максимальным уровнем сложности, рассказала Президенту старший тренер национальной команды по художественной гимнастике Любовь Черкашина во время Олимпийского собрания в НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

Бронзовая медалистка Олимпиады в Лондоне уверила главу государства, что спортсменки, претендующие на попадание в число участниц Игр-2020 в стартах одиночниц (Екатерина Галкина, Анастасия Салос и Алина Горносько), а также представительницы команды в групповом упражнении выкладываются на тренировках по полной.

Гимнасткам предстоит выдержать нешуточную конкуренцию со стороны спортсменок из других стран, и они это понимают. Делается все, чтобы белоруски выглядели на фоне соперниц конкурентоспособно и вели на равных борьбу за награды.-0-