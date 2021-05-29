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29 мая 2021, 15:28

Ольга Говорцова получила право сыграть на "Ролан Гаррос"

Ольга Говорцова. Фото из архива
Ольга Говорцова. Фото из архива

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (138-й номер мирового рейтинга) выступит в основной сетке второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытом чемпионате Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На парижских кортах "Ролан Гаррос" белоруска проиграла в третьем квалификационном раунде, но затем вместе с итальянкой Элизабеттой Кочаретто (113) получила право сыграть в основном турнире в качестве "лаки лузера".

Таким образом, в женском одиночном разряде на кортах "Ролан Гаррос" выступят четыре белоруски. Четвертая ракетка планеты Арина Соболенко в первом раунде встретится с хорватской теннисисткой Аной Конюх (144). Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко, занимающая сейчас 16-е место в мировом рейтинге, сыграет с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой (40). Александра Саснович (103) будет соперничать с представительницей Франции Диан Парри (307). Ольга Говорцова встретится с россиянкой Еленой Весниной (1091).

В мужском одиночном разряде белорус Егор Герасимов (78) сыграет с французским теннисистом Энцо Коко (177).

Матчи основной сетки на открытых грунтовых кортах французской столицы стартуют завтра, а финишируют 13 июня. В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.-0-

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