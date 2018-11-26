Определен состав сборной Беларуси по биатлону на первые международные старты сезона 2018/19

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси определил состав команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщает на своем сайте Белорусская федерация биатлона.

Стартовый этап Кубка мира пройдет в словенской Поклюке со 2 по 9 декабря. Первый этап Кубка IBU состоится в Идре (Швеция) с 29 ноября по 2 декабря. Состав сборной Беларуси на этапе Кубка мира в Поклюке.Мужчины: Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Антон Смольский, Максим Воробей. Женщины: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Дарья Юркевич. Состав сборной Беларуси на этап Кубка IBU в Идре.Мужчины: Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский,Никита Лобастов.Женщины: Инна Костюченко, Елена и Ирина Кручинкины.-0-