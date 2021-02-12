12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились первые призеры финала республиканских соревнований "Снежный снайпер - 2021" на призы Президентского спортивного клуба, которые стартовали сегодня в РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на дистанцию спринтерской гонки вышли юные стреляющие лыжники 2004 года рождения, чьи состязания были включены в программу турнира с учетом отмены гонок 2020 года из-за пандемии коронавируса.

В стартах девушек первенствовала Мария Гнедчик, которая, допустив один промах, показала на финише результат 8 мин. 36,2 сек. Второе место у Яны Кузьмич. Она стреляла без промахов, но уступила победительнице 1 мин. 55,8 сек. Третья позиция в итоговом протоколе у Любови Есьмухановой, которая, не закрыв три мишени, пришла к финишу с отставанием от победительницы 2 мин. 24,5 сек.

В соревнованиях парней первое место занял Кирилл Амельченя - 8 мин. 4,9 сек. (без промахов). Второе место у Евгения Бурака, который также стрелял без промахов и уступил лидеру 37,5 сек. Третью позицию в итоговом протоколе занял Артем Зуев (отставание от лидера 38,5 сек., один промах).

Многоступенчатый отбор из 32 тыс. участников районных соревнований прошли 196 школьников - любителей биатлона. Они с начала этой недели находились в "Раубичах" и активно готовились к выступлению на соревнованиях.

Организуют состязания Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования при участии РЦФВС, Мингорисполком и Минский областной исполнительный комитет.-0-

Мария Сашурина выиграла спринт в финале республиканских соревнований "Снежный снайпер"