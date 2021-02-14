Определились призеры "Снежного снайпера" в смешанной эстафете старшей возрастной группы

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" завершилась смешанная эстафета среди спортсменов старшей возрастной группы (2005-2006 г.р.) финального этапа республиканских стартов среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу в данном виде программы праздновал квартет "Минск-1" (Карина Марченко, Мария Сашурина, Валерий Куц и Анатолий Штундер). Их итоговое время - 34 мин. 12,8 сек. (0 промахов, 1 дополнительный патрон). Серебро у первой дружины Могилевской области (Полина Цыбульская, Анастасия Котова, Никита Горбачев и Максим Коровкин) - отставание от победителей 1 мин. 43,8 сек. (0+7). Замкнули тройку сильнейших юные стреляющие лыжники из второй команды Минска (Елизавета Петрова, Карина Туманова, Павел Навоженый и Александр Шикун) - отставание 2 мин. 08,5 сек. (0+0).

Многоступенчатый отбор из 32 тыс. участников районных соревнований прошли 196 школьников - любителей биатлона. Они с начала этой недели находились в "Раубичах", активно готовясь к выступлению на соревнованиях, во время которых представители Белорусской федерации биатлона проведут тестирование и отберут наиболее талантливых ребят для занятия их любимым видом спорта на более серьезном уровне.

В последние годы интерес к одному из самых популярных зимних видов спорта в Беларуси заметно повысился, особенно в регионах, ведь соревнования теперь проходят в биатлонном формате. Если раньше дети отдельно стреляли в тире и затем бегали на лыжах по стадиону, то сейчас благодаря Президентскому спортивному клубу, который закупил и передал во все районы страны мишенные установки и современные пневматические винтовки, появилась возможность оборудовать биатлонное стрельбище прямо на лыжных трассах.

В связи с пандемией COVID-19 старты проходят без зрителей и со всеми мерами предосторожности, однако для любителей биатлона организована онлайн-трансляция с места событий на официальном YouTube-канале Президентского спортивного клуба и в эфире "Беларусь-5. Интернет".

Организуют соревнования Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования при участии РЦФВС, минских городского и областного исполнительных комитетов.-0-

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