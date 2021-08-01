Отвратительное выступление, не справилась с нервами - Маслова

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Одним из факторов, повлиявших на выступление в Токио метательницы молота Анастасии Масловой, стало ее психологическое состояние, рассказала спортсменка корреспонденту БЕЛТА, подводя итоги своего участия в Олимпиаде.

"Отвратительное выступление, причина случившегося только во мне. Была уверена, что выполню норматив для участия в финале. Готова была метать на 72-73 метра. В пробных попытках было все нормально. Но когда начались зачетные, начало буквально трясти. Не справилась с нервами", - констатировала спортсменка, занявшая 28-е место в квалификации.-0-