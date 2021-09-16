Parimatch и ФК "Ювентус" продолжают сотрудничество и обещают новые кросс-промо кампании в сезоне 2021/22

Международный технологический и беттинговый бренд продлил партнерское соглашение с легендарным туринским футбольным клубом после года успешного сотрудничества.

16 сентября 2021 года футбольный клуб "Ювентус", одна из самых титулованных и известных команд мира, и Parimatch, международный технологический и беттинговый бренд, отмечают первую годовщину успешного сотрудничества. С началом сезона 2021/22 в Серии А ФК "Ювентус" и Parimatch намерены создать новые захватывающие кампании.

– Первый год работы с “Ювентусом” был действительно успешным, и мы получаем невероятное удовольствие и радость от работы с этим без преувеличения легендарным футбольным клубом. Быть партнерами команды с более чем 120-летней историей – честь и гордость для нас, и с началом второго года нашего сотрудничества планируем запустить мощные кампании. Убежден, что фанаты клуба будут не менее рады, чем мы, поскольку и "Ювентус", и Parimatch стремятся разработать и воплотить в жизнь еще более смелые и яркие идеи, –

говорит Иван Ляшенко, маркетинг-директор Parimatch Tech.

Одна из самых ярких глобальных кампаний, которую Parimatch запустил совместно с легендарным клубом, стартовала в марте этого года. Тогда ведущие игроки "Ювентуса" появились в международном рекламном видеоролике, заряженном желтыми электрическими импульсами бренда Parimatch. Видео было снято и смонтировано в 2020 году с соблюдением карантинных ограничений на домашнем стадионе "Ювентуса" и стало настоящим креативным вызовом для всех причастных к съемкам.

Телевизионный рекламный ролик с участием главных звезд футбольного клуба "Ювентус" сняли режиссеры Андрей Копоц и Макар Северин из украинского продакшена Electric Sheep Film. Видеокампания имела большой успех на международном уровне, охватив миллионы фанатов клуба во всем мире.

2021 год стал одним из самых успешных для бренда Parimatch в контексте подписания новых соглашений и партнерств. Напомним, что компания также подписала и продлила соглашения о сотрудничестве с шестью клубами английской Премьер-лиги (ФК "Челси", ФК "Астон Вилла", ФК "Брайтон энд Хоув Альбион", ФК "Саутгемптон", "Эвертон" и ФК "Лестер Сити"), обеспечив себе эффективное присутствие в одной из лучших футбольных лиг мира.

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Parimatch Belarus - лауреат многочисленных профессиональных и отраслевых премий, среди которых победа в номинациях ”Мобильное приложение для ставок № 1” (”Номер один”, 2021), ”Высокотехнологичные услуги в букмекерской сфере” и ”Букмекерские компании” (”Бренд года”, 2020), ”Лучшее антикризисное решение” и ”Бренд года в спорте” (Marspo Awards, 2021), ”Сезонный маркетинг” и ”Партнерство/спонсоринг” (Effie, 2020). Также в 2020 г. первое легальное онлайн-казино Parimatch было отмечено бронзовой наградой Effie в категории ”Запуск нового продукта или услуги”.

Задействуя возможности глобальных и локальных партнерств, Parimatch оказывает поддержку социальным спортивным проектам, участвует в развитии спорта и киберспорта, способствует карьере талантливых спортсменов.

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