Петришенко: для развития биатлона в Беларуси созданы порядка 14 центров

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние годы в Беларуси созданы порядка 14 центров развития биатлона. Этот вид спорта в нашей стране активно развивается, и занятия им выбирают для себя все больше молодых людей. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, приветствуя победителей и призеров финального этапа республиканских стартов среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба, который завершился в РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи", передает корреспондент БЕЛТА.

"Биатлон для Беларуси очень важный вид спорта. Он активно развивается. В нашей стране за последние два-три года для ребят созданы замечательные условия, и все больше мальчиков и девочек приходят в секции. Пользуясь случаем, поздравляю всех отечественных любителей биатлона с бронзовой медалью чемпионата мира, которую завоевала Анна Сола. Это знаменательный результат для нашей сборной. Надеюсь, ее пример еще больше вдохновит мальчиков и девочек заниматься спортом. "Снежный снайпер" - знаковые соревнования. Думаю в дальнейшем их престиж будет возрастать. Прорабатываем вопрос, чтобы привлекать к участию в нем не только мальчишек и девчонок из нашей страны, но и соседей из Российской федерации", - отметил заместитель премьер-министра.

Он подчеркнул, что проблемы развития физической культуры всегда находятся в центре внимания руководства Беларуси. В соответствии с программой развития совершенствуется материально-техническая база, строятся новые объекты. Граждан страны активно стимулируют заниматься собственным здоровьем, поддерживать его в надлежащем виде, чтобы они меньше обращались к врачам.

"Для занятий физической культурой и спорта созданы все условия. Нами постоянно совершенствуется материально-техническая база. Строятся новые спортивные объекты. По приказу главы государства мы возобновили собственное производство лыж, 35 тыс. пар которых закуплено для учреждений образования. Радует, что все больше белорусов выбирают для себя здоровый образ жизни. Согласно статистическим данным за прошлый год, в стране 25,3% населения занимаются физкультурой и спортом. Мы планируем поднять эти показатели до 30%, а лучше будем выходить на 50%-й охват населения. Здоровая нация должна заниматься физической культурой и спортом. Это было подчеркнуто на VI Всебелорусском народном собрании. Именно на этом акцентировал свое внимание в своем докладе и глава государства. Важно, чтобы любовь к спорту и здоровому образу жизни прививалась нашим гражданам уже с раннего детства", - резюмировал Игорь Петришенко.-0-

Фото Оксаны Манчук