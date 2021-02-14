Стали известны призеры заключительного вида программы "Снежного снайпера"

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" завершилась смешанная эстафета среди спортсменов дополнительной старшей возрастной группы (2004 г.р.) финального этапа республиканских стартов среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу в стартах, закрывающих программу турнира, праздновала команда Минска, за которую выступали Яна Кузьмич, Мария Гнедчик, Егор Толкачев, Артем Зуев. Их итоговое время - 35 мин. 45,6 сек. (0 промахов, 3 дополнительных патрона). Серебро у команды Гомельской области (Валерия Багинская, Алеся Шевчук, Никита Скидан, Эдуард Семежон - отставание от победителей 1 мин. 04,9 сек. (0+8). Замкнули тройку сильнейших юные стреляющие лыжники из Минской области (Наталья Виноградова, Яна Божко, Кирилл Амельченя, Евгений Кузьмич) - отставание 1 мин. 35,4 сек. (1+6).

В медальном зачете финального этапа республиканских стартов среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба, с учетом ранее показанных результатов, первенствовала дружина Минска, выигравшая 7 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград, на втором месте коллектив Могилевской области - 3 золота, 3 серебра и 3 бронзы. Третья позиция у сборной Минской области - 2 золота и бронза.

Решение о проведении состязаний в дополнительной старшей группе, 2004 года рождения, было принято организаторами состязаний с учетом отмены из-за пандемии коронавируса прошлогоднего финала республиканского турнира "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба.

Многоступенчатый отбор из 32 тыс. участников районных соревнований прошли 196 школьников - любителей биатлона. Они с начала этой недели находились в "Раубичах", активно готовясь к выступлению на соревнованиях, во время которых представители Белорусской федерации биатлона проведут тестирование и отберут наиболее талантливых ребят для занятия их любимым видом спорта на более серьезном уровне.

В последние годы интерес к одному из самых популярных зимних видов спорта в Беларуси заметно повысился, особенно в регионах, ведь соревнования теперь проходят в биатлонном формате. Если раньше дети отдельно стреляли в тире и затем бегали на лыжах по стадиону, то сейчас благодаря Президентскому спортивному клубу, который закупил и передал во все районы страны мишенные установки и современные пневматические винтовки, появилась возможность оборудовать биатлонное стрельбище прямо на лыжных трассах.

В связи с пандемией COVID-19 старты проходили без зрителей и со всеми мерами предосторожности, однако для любителей биатлона была организована онлайн-трансляция с места событий на официальном YouTube-канале Президентского спортивного клуба и в эфире "Беларусь-5. Интернет".-0-

Фото Оксаны Манчук

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