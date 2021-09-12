Победителем Минского полумарафона на дистанции 21,1 км стал Виталий Шафар из Украины

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем Минского полумарафона на дистанции 21,1 км стал атлет из Украины Виталий Шафар, передает корреспондент БЕЛТА.

Результат бегуна из соседней страны, который второй раз в карьере выиграл старт в столице Беларуси, - 1 час 04 мин. 15 сек. Он опередил земляка Богдана Семеновича - 1 мин. 04,28. Третье место занял также украинец Николай Юхимчук - 1 час 05 мин. 10 сек.

Среди женщин не было равных белоруске Нине Савиной. Это ее второй подряд успех на Минском полумарафоне. Итоговое время победительницы - 1 час 14 мин. 37 сек. Второе место у Марии Доманцевич - 1 час 15 мин. 15 сек.

Третье место оставила за собой Светлана Санько - 1 час 19 мин. 16 сек.

Минский полумарафон продолжится у Дворца спорта стартом в 12.00 в самом массовом забеге на 5,5 км. Для зрителей организаторы подготовили обширную развлекательную программу с участием музыкальных групп. -0-

Фото Оксаны Манчук