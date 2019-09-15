Победителем Минского полумарафона на дистанции 21,1 км стала белоруска Нина Савина

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем Минского полумарафона на дистанции 21,1 км стала спортсменка из Беларуси Нина Савина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ее результат - 1 час 11 мин. 24 сек. Нина Савина переписала рекорд трассы, ранее он принадлежал кенийке Шейле Еротич - 1 час 12 мин. 2 сек. Второе время на Минском полумарафоне-2019 показала спортсменка из Эфиопии Шега Маерегу (1 час 12 мин. 18 сек.), третьей стала ее партнерша по команде Тесфанеш Денби (1 час 12 мин. 50 сек.).

ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский полумарафон стартовал в белорусской столице (ОБНОВЛЯЕТСЯ) Пятый Минский полумарафон собрал более 40 тыс. спортсменов 15 сентября на старте у Дворца спорта. Профессионалы и любители бега преодолеют дистанции 5,5 км, 10,5 км и 21,097 км.

У мужчин первым пересек финишную черту атлет из Эритреи Берхан Хидру Афеверки (1 час 4 мин. 9 сек.), вторым стал украинец Николай Лукимчук, проиграв лидеру забега 22 сек. Третье место занял кениец Давид Киптуи Тарус - 1 час 5 мин. 33 сек. Лучший результат среди белорусских участников показал Сергей Кравченя - 4 место (1 час 8 мин. 49 сек.).

Берхан Хидру Афеверки из Эритреи

На дистанции 10,5 км золотые награды у мужчин и женщин завоевали белорусские атлеты. Артем Логиш из Гродно (32 мин. 37 сек.) и Ирина Сомова из Гродно (37 мин. 51 сек.) стали первыми на данной дистанции. Юрий Каптеров из Могилева показал второй результат - 32 мин. 44 сек. Третье место занял атлет из России Роман Малых (33 мин. 56 сек.). У женщин на 10,5 км Анна Максимова из Витебска прибежала второй (38 мин. 23 сек.), третьей была Валентина Зеленкевич из Минска (41 мин. 3 сек.).

Артем Логиш

Ирина Сомова

Минский полумарафон продолжится у Дворца спорта стартом в самом массовом забеге на 5,5 км.

Для зрителей организаторы подготовили обширную развлекательную программу с участием музыкальных групп.-0-

Фото Максима Гучека