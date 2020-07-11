Презентация экипировки для национальной команды на Игры в Токио запланирована на I полугодие 2021 года

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация экипировки для национальной команды Беларуси к Олимпиаде-2020 в Токио запланирована на первое полугодие 2021 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

"НОК Беларуси считает необходимым пояснить ряд публикаций в средствах массовой информации о презентации 9 июля 2020 года на национальном стадионе "Динамо" в Минске линейки спортивной одежды. Это мероприятие было организовано по инициативе концерна "Беллегпром" и призвано продемонстрировать коллекцию, произведенную белорусскими предприятиями и дизайнерами. Презентация экипировки для национальной команды на Игры в Токио для общественности и СМИ на данный момент не проводилась и запланирована на первое полугодие 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

При подготовке к Олимпиаде в конкурсе на изготовление формы общего назначения принимали участие несколько белорусских предприятий легкой промышленности. Варианты экипировки ранее были представлены главе белорусского государства и НОК Беларуси Александру Лукашенко, а 4 января 2020 года обсуждены на совместном заседании комиссий по делам спортсменов и "Женщины и спорт" НОК Беларуси.

В комитете напомнили, что 17 января текущего года исполком НОК утвердил официального поставщика спортивной экипировки общего назначения для обеспечения делегации Беларуси на XXXII летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Поставщиком стало белорусское предприятие "Соло-Пинск".

"Логотип олимпийской сборной Беларуси - Team BY - является зарегистрированным товарным знаком НОК Беларуси и его использование, в том числе в рекламных целях, сторонними организациями допускается только при заключении лицензионных договоров. В адрес НОК Беларуси обращений по заключению таких договоров для использования товарного знака на спортивной одежде, в том числе от предприятий концерна "Беллегпром", не поступало", - отметили в комитете.

Вся информация по презентации формы общего назначения официальной делегации сборной Беларуси на Игры в Токио будет размещаться на официальном сайте НОК www.noc.by.-0-