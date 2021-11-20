Президент НОК Беларуси поздравил батутистов с победой в синхронных прыжках на ЧМ в Баку

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20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктор Лукашенко поздравил белорусских батутистов Олега Рябцева и Андрея Буйлова с золотой медалью в синхронных прыжках на чемпионате мира -2021, соообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.
"Дорогие Олег и Андрей! Поздравляю Вас с заслуженной победой мирового первенства. Вы продемонстрировали великолепное мастерство и по-настоящему спортивный характер, уверенно обошли опытных соперников и подтвердили статус лидеров белорусской школы батута в этом виде соревнований.
Уверен, Ваше выступление порадовало всех наших болельщиков. Желаю новых достижений, здоровья и всего наилучшего",- говорится в сообщении.-0-