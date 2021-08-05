Президент НОК поздравил Ирину Курочкину с завоеванием серебряной медали на Играх в Токио

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием серебряной медали на XXXII Олимпийских играх в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
"Дорогая Ирина! Поздравляю тебя со знаковым успехом в спортивной карьере - серебряной медалью в борьбе женской на Олимпийских играх в Токио.
К этому достижению ты шла долгие годы, добивалась высоких результатов на чемпионатах мира и Европы, ярко заявляла о себе на различных международных стартах.
Мечта каждого атлета - награда Олимпийских игр. Благодаря упорным тренировкам, самоотверженности, дисциплине, работе тренерского штаба тебе удалось достичь этой цели.
Желаю тебе дальнейших успехов в спорте, здоровья и благополучия!" - сказано в поздравлении.-0-