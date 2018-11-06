Проводы из большого спорта Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино состоятся в феврале

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественные проводы из большого спорта прославленных белорусских биатлонисток олимпийских чемпионок Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино состоятся в феврале 2019 года, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

Планируется, что церемония пройдет 18 февраля, когда в "Раубичах" откроется чемпионат Европы по биатлону. В этот же день состоится "Гонка легенд", в которой принимают участие звезды биатлона со всего мира.

Дарья Домрачева и Надежда Скардино объявили о завершении активной карьеры минувшим летом. Дарья Домрачева является четырехкратной олимпийской чемпионкой, двукратной чемпионкой мира. За высокие спортивные достижения она удостоена звания Героя Беларуси. Надежда Скардино стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в эстафете вместе с Дарьей Домрачевой, Динарой Алимбековой и Ириной Кривко.-0-