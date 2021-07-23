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23 июля 2021, 18:54

РЕПОРТАЖ: Олимпийский огонь зажжен на новом Национальном стадионе в Токио

Фото Андрея Покумейко
Фото Андрея Покумейко
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В Токио, на новом Национальном стадионе, возведенном на месте легендарного предшественника, принимавшего Игры-1964, состоялась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Сигналом к началу действа стал салют, символизирующий волю к жизни во времена коронавирусной пандемии. Именно из-за мер безопасности, направленных против распространения COVID-19, красочная церемония прошла без зрителей. Часть болельщиков осталась за пределами стадиона, как и группа протестующих, выразившая свое негативное отношение к проведению Игр в условиях пандемии, жертв которой почтили минутой молчания.

В костюмах артистов, начавших церемонию, доминировал красный цвет. Он подчеркнул изысканность хореографии. Такая гамма была выбрана режиссерами не случайно: в Японии красный отпугивает силы зла, олицетворяет мир и процветание семьи. В традиционном для страны театре кабуки красный грим на лицах персонажей символизирует справедливость.

Волнующим получился парад атлетов, который перед началом Олимпиады хотели отменить, но в итоге отказались от столь непопулярной меры. Сигнал к старту шествия дал оркестр. Из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию парад длился более двух часов.

Очередность выхода команд на дорожки определялась согласно японскому алфавиту. Открыли шествие олимпийцы Греции. За ними - команда беженцев. Белорусы проследовали за сборной Венесуэлы. В Токио выступят 108 представителей нашей страны в 20 видах спорта. Роль знаменосцев исполнили Анна Марусова, которая будет соревноваться в стрельбе из лука, и пловец Никита Цмыг. Замкнула парад многочисленная японская олимпийская дружина, которой тут прочат третье место в неофициальном командном зачете. По данным организаторов, в параде участвовали около 5,7 тыс. представителей 207 национальных олимпийских комитетов.

Атлетов приветствовали император Нарухито и глава МОК Томас Бах.

В этом году участники Игр принесли обновленную олимпийскую клятву, которая подчеркивает солидарность и равенство. Количество присягающих в этот раз увеличили с трех до шести: два спортсмена, два тренера и два судьи. Это соответствует стремлению Международного олимпийского комитета к равенству.

Затем под песню Imagine Джона Леннона в небо взлетели 2 тыс. дронов, повторив очертания Земли.

Эмоциональными получились выступления официальных лиц. Глава оргкомитета Токио-2020 Сэйко Хасимото подчеркнула, что принимающая сторона много работала, чтобы подарить праздник всем участникам. Сэйко Хасимото поприветствовала спортсменов и гостей, а также поблагодарила медиков за их труд.

Президент МОК Томас Бах в свою очередь сказал: "Добро пожаловать на Олимпийские игры в Токио! Сегодня наступило время надежд. Да, мы представляли это совершенно иначе. Но давайте насладимся этим моментом, потому что мы наконец-то все вместе. Это объединяющая сила спорта, это послание, в котором говорится о солидарности, мире и стойкости. Все это дает нам надежду, что дальнейший путь мы пройдем вместе. Тем, что мы здесь, мы обязаны народу Японии, которому выражаем уважение и восхищение".

Обращаясь к спортсменам, он добавил: "Вы столкнулись с трудностями на своем пути. В условиях пандемии вы были окружены неопределенностью. Даже не знали, когда снова будете тренироваться, получится ли завтра встретиться с тренером, составят ли ваши товарищи компанию на следующих соревнованиях. Вы даже не знали, состоятся ли они. Сегодня ваша олимпийская мечта становится реальностью",- отметил Томас Бах.

Честь зажечь огонь доверили четырехкратной победительнице турниров Большого шлема теннисистке Наоми Осаке
Честь зажечь огонь доверили четырехкратной победительнице турниров Большого шлема теннисистке Наоми Осаке

После выступления президент МОК пригласил на сцену императора Нарухито, который объявил Игры в Токио открытыми.

Спортсмены, помогавшие в своих странах бороться с коронавирусом, внесли на стадион олимпийское знамя, которое передали японским подросткам, отмеченным за полезный труд во время пандемии. Затем оно оказалось в руках членов почетного караула, которые закрепили знамя на флагштоке под олимпийский гимн, исполненный школьниками из Фукусимы и Токио.

Следующая часть церемонии открытия была посвящена олимпийским пиктограммам, которые стали неотъемлемой частью главных стартов четырехлетия, начиная с Игр-1964.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Сидзука Аракава познакомила зрителей с достопримечательностями японской столицы, которая прекрасна как днем, так и ночью.

Кульминацией действа стал момент зажжения олимпийского огня в чаше стадиона. Кому будет поручена эта почетная миссия, обычно держится в строжайшей тайне. Представители японских СМИ предполагали, что эту честь доверят четырехкратной победительнице турниров Большого шлема теннисистке Наоми Осаке, и не ошиблись. Она эффектно справилась со своей задачей, дав жизнь олимпийскому огню в чаше, напоминающей цветок лотоса.

БЕЛТА,

Фото Андрея Покумейко.-0-

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Теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь в Токио
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