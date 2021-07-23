РЕПОРТАЖ: Олимпийский огонь зажжен на новом Национальном стадионе в Токио

В Токио, на новом Национальном стадионе, возведенном на месте легендарного предшественника, принимавшего Игры-1964, состоялась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Сигналом к началу действа стал салют, символизирующий волю к жизни во времена коронавирусной пандемии. Именно из-за мер безопасности, направленных против распространения COVID-19, красочная церемония прошла без зрителей. Часть болельщиков осталась за пределами стадиона, как и группа протестующих, выразившая свое негативное отношение к проведению Игр в условиях пандемии, жертв которой почтили минутой молчания.

В костюмах артистов, начавших церемонию, доминировал красный цвет. Он подчеркнул изысканность хореографии. Такая гамма была выбрана режиссерами не случайно: в Японии красный отпугивает силы зла, олицетворяет мир и процветание семьи. В традиционном для страны театре кабуки красный грим на лицах персонажей символизирует справедливость.

Волнующим получился парад атлетов, который перед началом Олимпиады хотели отменить, но в итоге отказались от столь непопулярной меры. Сигнал к старту шествия дал оркестр. Из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию парад длился более двух часов.

Очередность выхода команд на дорожки определялась согласно японскому алфавиту. Открыли шествие олимпийцы Греции. За ними - команда беженцев. Белорусы проследовали за сборной Венесуэлы. В Токио выступят 108 представителей нашей страны в 20 видах спорта. Роль знаменосцев исполнили Анна Марусова, которая будет соревноваться в стрельбе из лука, и пловец Никита Цмыг. Замкнула парад многочисленная японская олимпийская дружина, которой тут прочат третье место в неофициальном командном зачете. По данным организаторов, в параде участвовали около 5,7 тыс. представителей 207 национальных олимпийских комитетов.

Атлетов приветствовали император Нарухито и глава МОК Томас Бах.

В этом году участники Игр принесли обновленную олимпийскую клятву, которая подчеркивает солидарность и равенство. Количество присягающих в этот раз увеличили с трех до шести: два спортсмена, два тренера и два судьи. Это соответствует стремлению Международного олимпийского комитета к равенству.

Затем под песню Imagine Джона Леннона в небо взлетели 2 тыс. дронов, повторив очертания Земли.

Эмоциональными получились выступления официальных лиц. Глава оргкомитета Токио-2020 Сэйко Хасимото подчеркнула, что принимающая сторона много работала, чтобы подарить праздник всем участникам. Сэйко Хасимото поприветствовала спортсменов и гостей, а также поблагодарила медиков за их труд.

Президент МОК Томас Бах в свою очередь сказал: "Добро пожаловать на Олимпийские игры в Токио! Сегодня наступило время надежд. Да, мы представляли это совершенно иначе. Но давайте насладимся этим моментом, потому что мы наконец-то все вместе. Это объединяющая сила спорта, это послание, в котором говорится о солидарности, мире и стойкости. Все это дает нам надежду, что дальнейший путь мы пройдем вместе. Тем, что мы здесь, мы обязаны народу Японии, которому выражаем уважение и восхищение".

Обращаясь к спортсменам, он добавил: "Вы столкнулись с трудностями на своем пути. В условиях пандемии вы были окружены неопределенностью. Даже не знали, когда снова будете тренироваться, получится ли завтра встретиться с тренером, составят ли ваши товарищи компанию на следующих соревнованиях. Вы даже не знали, состоятся ли они. Сегодня ваша олимпийская мечта становится реальностью",- отметил Томас Бах.

Честь зажечь огонь доверили четырехкратной победительнице турниров Большого шлема теннисистке Наоми Осаке

После выступления президент МОК пригласил на сцену императора Нарухито, который объявил Игры в Токио открытыми.

Спортсмены, помогавшие в своих странах бороться с коронавирусом, внесли на стадион олимпийское знамя, которое передали японским подросткам, отмеченным за полезный труд во время пандемии. Затем оно оказалось в руках членов почетного караула, которые закрепили знамя на флагштоке под олимпийский гимн, исполненный школьниками из Фукусимы и Токио.

Следующая часть церемонии открытия была посвящена олимпийским пиктограммам, которые стали неотъемлемой частью главных стартов четырехлетия, начиная с Игр-1964.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Сидзука Аракава познакомила зрителей с достопримечательностями японской столицы, которая прекрасна как днем, так и ночью.

Кульминацией действа стал момент зажжения олимпийского огня в чаше стадиона. Кому будет поручена эта почетная миссия, обычно держится в строжайшей тайне. Представители японских СМИ предполагали, что эту честь доверят четырехкратной победительнице турниров Большого шлема теннисистке Наоми Осаке, и не ошиблись. Она эффектно справилась со своей задачей, дав жизнь олимпийскому огню в чаше, напоминающей цветок лотоса.

БЕЛТА,

Фото Андрея Покумейко.-0-