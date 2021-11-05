"Рух" выиграл у футболистов "Витебска" в матче чемпионата Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский "Рух" победил футболистов "Витебска" со счетом 2:0 в стартовом матче 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 18-й минуте Евгений Шевченко забил первый мяч в ворота Дмитрия Гущенко, а на 2-й компенсированной минуте второго тайма окончательный результат установил Всеволод Садовский.

Завтра в центральном поединке 28-го тура футболисты БАТЭ примут на поле "Борисов-Арены" минское "Динамо". Борисовчане занимают вторую позицию в турнирной таблице, опережая столичных динамовцев всего на один балл. Также в субботу "Шахтер" сыграет на своем поле со "Слуцком", а столичный "Энергетик-БГУ" в Борисове встретится с "Минском". В воскресенье, 7 ноября, "Ислочь" в Молодечно будет соперничать с "Гомелем", "Сморгонь", покидающая элитный дивизион, примет у себя дома брестское "Динамо", а в Мозыре местная "Славия" сыграет с гродненским "Неманом".

Турнирное положение: "Шахтер" - 71 очко, БАТЭ - 58, "Динамо" (Минск) - 57, "Рух" - 55, "Гомель" - 52, "Динамо" (Брест) - 37, "Витебск" - 34, "Ислочь" - 34, "Торпедо-БелАЗ" - 33, "Неман" - 30, "Минск" - 29, "Энергетик-БГУ" - 29, "Слуцк" - 28, "Славия" - 27, "Сморгонь" - 16, "Спутник" - 7.

Лидером бомбардирской гонки является гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 19 мячей, на два гола от него отстает белорусский нападающий "Гомеля" Андрей Соловей.-0-