Румын Роберт-Андрей Глинта выиграл золото ЧЕ по плаванию в Будапеште

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Румын Роберт-Андрей Глинта выиграл золото чемпионата Европы по плаванию в Будапеште на дистанции 100 м на спине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время победителя - 52,88 сек. Второе место на счету Уго Гонсалеса де Оливейры из Испании - 52,9 сек. Бронзу разделили сразу двое пловцов: грек Апостолос Христу и француз Йоан Ндойе-Бруар продемонстрировали идентичное время на финише - 52,97 сек.

Что касается белорусов, выступавших на данной дистанции, то они в решающий заплыв не попали. На предварительной стадии соревнований Виктор Стаселович расположился на 20-й строке итогового протокола - 54,55 сек., а Никита Цмыг на этой же дистанции стал 42-м - 55,73 сек.

В стартах на 200 м баттерфляем у женщин золото и серебро взяли венгерки Богларка Капаш (2 мин. 6,5 сек.) и Катинка Хоссу (2 мин. 8,14 сек.). Бронза на счету россиянки Светланы Чимровой - 2 мин. 8,55 сек.-0-