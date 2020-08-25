Салоники и Тирана примут сегодня первые встречи 2-го круга квалификации футбольной Лиги чемпионов

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Европы сегодня пройдут стартовые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Греческий ПАОК примет в Салониках турецкий "Бешикташ" из Стамбула, а в столице Албании футболисты "Тираны" сыграют с сербской "Црвеной Звездой" из Белграда.

Еще 11 поединков за выход в третий круг квалификации ЛЧ пройдут 26 августа. Чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" встретятся на своей арене с чемпионом Боснии и Герцеговины "Сараево". Эту встречу будет судить бригада кипрских рефери во главе с Лукасом Сотириу. В первом раунде квалификации ЛЧ брестские динамовцы разгромили на своем поле казахстанскую "Астану" из Нур-Султана с результатом 6:3, а футболисты "Сараево" обыграли на выезде валлийский "Коннас Куэй" со счетом 2:0.

Победители второго квалификационного этапа выйдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие - в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Два белорусских представителя в Лиге Европы свои поединки первого круга квалификации проведут 27 августа у себя дома. Минское "Динамо" примет польский "Пяст" из Гливице, а в Солигорске местный "Шахтер" сыграет с молдавским клубом "Сфынтул Георге". Борисовский БАТЭ стартует со второго квалификационного раунда ЛЕ, матчи которого пройдут 17 сентября.-0-