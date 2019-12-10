Сборная Беларуси сыграет с командой Латвии в 2-й день молодежного ЧМ по хоккею

Во время тренировки белорусской сборной

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске продолжится молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе. В стартовом поединке второго дня на лед "Чижовка-Арены" в 12.30 выйдут команды Словении и Дании, неудачно сыгравшие в первом туре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором поединке сегодняшнего игрового дня встретятся команды Австрии и Норвегии (16.00). Норвежцы накануне разгромили словенцев со счетом 6:2, а австрийцы дали бой подопечным Дмитрия Дудика.

Хоккеисты белорусской молодежной сборной в 19.30 начнут свой матч против команды Латвии. По оценке специалистов, данная встреча будет одной из ключевых в чемпионате. Команда Карлиса Зирниса уверенно обыграла датчан, забросив в их ворота три безответных шайбы.

12 декабря белорусы сыграют с норвежцами, 13 декабря - матч со словенцами, 15 декабря состоится поединок против команды Дании. Путевку в элитный дивизион молодежного мирового первенства получит только победитель.

Все матчи минского турнира транслирует телеканал "Беларусь 5".-0-