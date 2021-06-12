"Сморгонь" и Слуцк" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные матчи 12-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них один из аутсайдеров "Сморгонь" на своем поле сыграла вничью со "Слуцком" - 1:1.

Позже лидер турнира солигорский "Шахтер", не потерявший еще ни одного очка, сыграет на своем поле с "Витебском". Идущий вторым БАТЭ примет на поле "Борисов-Арены" гродненский "Неман". В Речице местный "Спутник" будет соперничать с минским "Динамо". Две заключительные встречи 12-го тура состоятся в воскресенье, 13 июня: "Рух" (Брест) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест).

Первые игры этого тура состоялись 11 июня. В Мозыре футболисты местной "Славии" уступили гостям из "Минска" со счетом 1:2. В Борисове столичный "Энергетик-БГУ" одолел "Гомель" с результатом 3:2.

Турнирное положение: "Шахтер" - 33 очка, БАТЭ - 26, "Рух" - 21, "Гомель" - 21, "Динамо" (Минск) - 20, "Витебск" - 18, "Динамо" (Брест) - 17, "Минск" - 16, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Энергетик-БГУ" - 15, "Ислочь" - 13, "Слуцк" - 11, "Славия" - 8, "Неман" - 7, "Сморгонь" - 5, "Спутник" - 4.

Список лучших снайперов возглавляет лидер атак солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.-0-