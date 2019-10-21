Соболенко прокомментировала итоги жеребьевки группового этапа WTA Elite Trophy

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала итоги группового этапа WTA Elite Trophy, малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации в Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный аккаунт WTA Insider в соцсетях.

"Я недовольна, что попала в одну группу с Элис. Это странно, но это и есть теннис. Такие вещи невозможно контролировать", - отметила Арина Соболенко после жеребьевки. Напомним, что белоруска попала в группу "Роза" вместе с бельгийкой Элис Мертенс и гречанкой Марией Саккари.

В этом году Арина Соболенко и Элис Мертенс объединили усилия для выступлений на парных турнирах. Через неделю им предстоит совместное выступление на итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.

Белорусско-бельгийский дуэт в этом году выиграл парные соревнования категории Premier в Майами и Индиан-Уэллсе, а в сентябре девушки стали победительницами Открытого чемпионата США.-0-