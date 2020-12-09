Стал известен календарь игр сборной Беларуси в квалификации футбольного ЧМ

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты начнут отборочный турнир чемпионата мира 2022 года домашним матчем с командой Эстонии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую встречу в квалификационной группе против эстонцев белорусская сборная проведет 27 марта 2021 года на поле минского стадиона "Динамо".

Расписание остальных игр белорусских футболистов:

Дата Игры 30 марта Бельгия - Беларусь 2 сентября Чехия - Беларусь 5 сентября Беларусь - Уэльс 8 сентября Беларусь - Бельгия 8 октября Эстония - Беларусь 11 октября Беларусь - Чехия 13 ноября Уэльс - Беларусь

Напрямую в финальную стадию мирового первенства выйдут победители десяти групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций поспорят еще за три путевки в финальную часть чемпионата планеты, которая пройдет в Катаре.

Планируется, что финальный турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах пяти катарских городов. За награды мирового футбольного форума поспорят 32 команды со всех континентов планеты. Решающий поединок за чемпионский титул намечено провести на поле Национального стадиона в Лусаиле.

На предыдущем чемпионате мира в России в 2018 году золото завоевала сборная Франции, обыгравшая в финале футболистов Хорватии со счетом 4:2. В матче за третье место бельгийцы победили команду Англии с результатом 2:0. Сборная Беларуси еще ни разу не попадала в число участников финальных турниров чемпионатов мира и Европы.-0-