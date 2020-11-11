Стал известен новый бюджет программы олимпийской солидарности МОК на 2021-2024 годы

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Бюджет программы олимпийской солидарности на 2021-2024 годы составит $ 590 млн. Это на 16% больше, чем в прошлом четырехлетнем цикле. Такая информация содержится на официальном сайте Международного олимпийского комитета, сообщает БЕЛТА.

"Один важный урок, который, я надеюсь, мы все усвоили из текущего кризиса, связанного с коронавирусом, заключается в том, что нам нужно больше солидарности. Солидарность - одна из ключевых олимпийских ценностей, которую активно продвигает олимпийское сообщество. Сегодняшнее решение об увеличении бюджета нашей программы олимпийской солидарности на следующий четырехлетний цикл на 16% до $ 590 млн. долларов является ее очень ярким примером во время мирового кризиса", - прокомментировал принятое решение глава МОК Томас Бах.

Ожидается, что благодаря данному решению МОК усилит поддержку спортсменов, национальных олимпийских комитетов (НОК) и континентальных ассоциаций НОК.-0-