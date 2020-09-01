Стартовые этапы Кубка мира по конькобежному спорту и шорт-треку отменены

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить первые четыре этапа Кубка мира по конькобежному спорту из-за пандемии COVID-19. Такая информация размещена на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Не состоятся этапы в польском Томашуве-Мазовецком (13-15 ноября), норвежском Ставангере (20-22 ноября), американском Солт-Лейк-Сити (4-6 декабря) и канадском Калгари (11-13 декабря). В качестве альтернативы ISU рассматривает проведение четырех этапов в нидерландском Херенвене.

Что касается шорт-трека, то под сокращение попали первые два этапа Кубка мира, которые должны были пройти в канадских Монреале (6-8 ноября) и Лавале (13-15 ноября). Проведение аналогичных стартов в Сеуле (11-13 декабря) и Пекине (18-20 декабря) пока под вопросом.-0-