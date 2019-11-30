Тереза Йохауг завоевала золото на этапе КМ по лыжным гонкам в Финляндии

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежка Тереза Йохауг выиграла золото в гонке на 10 км классическим стилем на этапе КМ по лыжным гонкам в Финляндии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Титулованная спортсменка, стартовавшая под 30-м номером, показала на финише время 26 мин. 47,5 сек. Именно оно стало ориентиром для остальных спортсменок. Серебро выиграла Криста Пармакоски из Финляндии - 27 мин. 17,6 сек. Бронза у россиянки Натальи Непряевой - 27 мин. 31,9 сек.

Что касается представительницы Беларуси Полины Сероносовой, то она остановилась на 53-й позиции итогового протокола, показав время 29 мин. 15,8 сек. Еще одна белоруска Анастасия Кириллова, занявшая накануне в спринте 41-е место, в гонке на 10 км "классикой" не участвовала.

Всего в гонке стартовали 84 спортсменки.

Состязания женщин на первом в сезоне этапе Кубка мира в финской Руке продолжатся 1 декабря. Участницам состязаний предстоит гонка преследования на 10 км свободным стилем.-0-