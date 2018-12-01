Тренеры сборной Беларуси по биатлону определили составы команд на первые гонки Кубка мира

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил составы команд на первые гонки Кубка мира, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской федерации биатлона.

В одиночной смешанной эстафете Беларусь представят Анна Сола и Сергей Бочарников. В смешанной эстафете выступят Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Антон Смольский.

Двумя смешанными эстафетами в словенской Поклюке 2 декабря начнется сезон в Кубке мира 2018/2019.-0-