Три игрока БАТЭ вошли в сборную 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три игрока борисовского БАТЭ включены в символическую сборную 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Капитан борисовской дружины полузащитник Игорь Стасевич уже в шестой раз в сезоне попал в сборную. Он же признан лучшим игроком минувшего тура. Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в четвертый раз включен в команду тура, нападающий Максим Скавыш - впервые. В ней еще по два представителя солигорского "Шахтера" - Джасурбек Яхшибоев и Никола Антич, "Ислочи" - Николай Януш и Егор Хаткевич, жодинского "Торпедо-БелАЗа" - Кирилл Премудров и Виталий Устинов. Также в символическую сборную вошли Миха Горопевшек ("Динамо", Минск) и Диего Сантос ("Витебск").

Турнирную таблицу сейчас возглавляют солигорский "Шахтер" и БАТЭ, набравшие по 37 очков в 19 играх, у "Немана" на три балла меньше в 18 проведенных встречах.

Матчи 20-го тура состоятся 31 июля - 2 августа.-0-