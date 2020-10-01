"Цмокi-Мiнск" победили "Енисей" в стартовом матче Единой лиги ВТБ

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" успешно стартовали в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Красноярске подопечные Ростислава Вергуна обыграли местный "Енисей" со счетом 86:81 (27:17, 21:24, 17:20, 21:20). Самым результативным в составе минчан стал Максим Салаш, набравший 26 очков.

Свой следующий матч "банковского" турнира чемпионы Беларуси проведут в Санкт-Петербурге против "Зенита". Будущие соперники "драконов" начали этот сезон с трех викторий кряду: на своей площадке зенитовцы обыграли эстонский "Калев" из Таллина (91:83) и польский клуб "Зелена Гура" (83:74), а затем победили в гостях подмосковные "Химки" (79:67).

В регулярном сезоне команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восемь лучших клубов продолжат борьбу за призовые места по системе плей-офф. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" еще ни разу не выходили в нокаут-раунд.

Самый титулованный клуб Единой лиги ВТБ - московский ЦСКА, который 10 раз становился победителем. Лишь однажды, в 2011 году, турнир выиграли "Химки".-0-