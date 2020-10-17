Угандиец Джейкоб Киплимо выиграл золото ЧМ по полумарафону в Польше

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джейкоб Киплимо из Уганды выиграл золото чемпионата мира по полумарафону в забеге мужчин в Гдыне (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион мира показал на финише итоговое время 58 мин. 49 сек., установив континентальный рекорд. Второе место занял Кибивотт Кандие - 58 мин. 54 сек. Замкнул тройку сильнейших эфиопский стайер Амедеворк Валелен - 59 мин. 08 сек. Отныне это время для него - ориентир в качестве персонального рекорда.

Один из главных фаворитов забега - Джошуа Чептегеи из Уганды - финишировал вне тройки призеров. Его итоговое время 59 мин. 21 сек. не позволило подняться выше 4-й позиции в итоговом протоколе.

Всего в забеге участвовал 121 спортсмен. В программе чемпионата мира, который проходит в городе на побережье Балтийского моря, осталось провести командные соревнования.-0-