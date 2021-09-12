12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской столице проходит Минский полумарафон, который получил Road Race Label от Всемирной легкоатлетической ассоциации. В забегах участвуют 10 тыс. человек - как отечественные любители здорового образа жизни и спортсмены, так и гости из-за рубежа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В прошлые годы этот старт неизменно становился самым массовым спортивным событием Беларуси, собирая около 40 тыс. спортсменов. Однако в нынешнем году ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы и организаторами было принято решение ограничить количество тех, кто может выйти на старт. По центральным проспектам Минска пробегут лишь 10 тыс. человек. Кроме того, организаторы просили участников забегов выйти на старт в масках, которые можно будет снять, как только поток растянется и дистанция между бегунами составит 1,5 м.

Впервые в истории проведения состязаний организаторы подготовили рейсбук - книгу, в которой собрана вся информация о Минском полумарафоне. Она доступна в личном кабинете у каждого зарегистрированного бегуна. В ней представлены ответы практически на все ключевые вопросы, которые могут возникнуть у участников полумарафона.

По традиции на старте Минского полумарафона появилась и звездная команда Dream Team, собравшая в своем составе известных людей, артистов, ведущих, спортсменов, бизнесменов, которые в своем плотном рабочем графике неизменно находят время для занятий спортом. Около двух недель назад команда вновь собралась вместе и активно готовилась к состязаниям.

Старт забегам от Дворца спорта на 21,097 км и 10,55 км был дан в 9.00, а в 11.45 на дистанцию отправятся участники, зарегистрировавшиеся на 5,5 км. По маршруту будет оборудовано 12 музыкальных интерактивных площадок, а на основной сцене около Дворца спорта состоится награждение победителей забегов и выступления артистов белорусской эстрады.

Минский полумарафон с 2020 года был перенесен на сентябрь 2021-го. Организаторы пробега объяснили это эпидемиологическими причинами и задачей сберечь здоровье и обеспечить безопасность участников. Для безопасного движения спортсменов на время полумарафона частично будет перекрываться движение транспорта.

Для тех, кто не смог выйти на старт одного из главных спортивных событий страны, предусмотрена возможность проявить себя в онлайн-пробеге с 1 по 12 сентября. Для участия любителям спорта и активного образа жизни нужно пройти регистрацию на сайте Минского полумарафона и оплатить стартовый взнос. Результаты своего забега в любое время и в любом месте зафиксировать с помощью мобильного приложения, фитнес-трекера или спортивных часов, поделиться ими в социальных сетях или отправить на почту организаторов. После обработки всех данных организаторы отправят участникам заслуженные медали почтовым отправлением.

Минский полумарафон проводится с 2013 года. В 2019 году в нем приняли участие около 40 тыс. человек из десятков стран. Организаторами мероприятия выступили Минский городской исполнительный комитет, Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация легкой атлетики и Президентский спортивный клуб.-0-

Победителем Минского полумарафона на дистанции 10,55 км стал Александр Санько

Победителем Минского полумарафона на дистанции 21,1 км стал Виталий Шафар из Украины

Победителем Минского полумарафона на дистанции 5,5 км стал Владислав Терешонок

Фото Оксаны Манчук, Андрея Покумейко