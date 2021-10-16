В Бресте определились призеры Кубка Беларуси по академической гребле

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призеры Кубка Беларуси по академической гребле определились на гребном канале в Бресте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации гребли.

Регата проводилась среди одиночек и двоек распашных без рулевого. На предварительной стадии состязаний спортсменам необходимо было преодолеть 5000 м. В полуфиналах и решающих гонках соискатели наград соревновались на классической дистанции 2000 м.

В гонках мужских одиночек тройку сильнейших составили: Филипп Пауков, Евгений Золотой и Николай Шарлап соответственно. У женщин в аналогичном виде программы первенствовала Татьяна Климович. Серебро у Дины Галуц. Бронза на счету Инны Никулиной.

В гонках двоек распашных без рулевого у мужчин почетный трофей достался экипажу в составе Сергея Володько и Дмитрия Фурмана. Второе место заняли Антон Богинский и Дмитрий Выберанец. Замкнули тройку сильнейших Антон Купалов и Алексей Бадюк.

В соревнованиях женщин в данном классе судов первенствовали Ксения Золотая и Яна Цупа. Следом за ними на пьедестале расположились Евгения Гапоненко с Ольгой Згурской и Вероника Анацко с Алиной Савицкой.-0-