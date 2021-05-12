Василина Хондошко выиграла бронзу ЧЕ по артистическому плаванию

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Василина Хондошко выиграла бронзу чемпионата Европы по артистическому плаванию среди солисток в технической программе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Медаль состязаний, которые проходят в Будапеште (Венгрия) ей принесла оценка судей 87,7173 балла. Победила в данном виде программы украинка Марта Федина - 91,8445 балла. Серебро - у гречанки Евангелии Платаниоти - 89,2897 балла.

В произвольной программе у солисток белорусская спортсменка заняла четвертое место - 90,2333 балла. Победу праздновала россиянка Варвара Субботина - 96,4333 балла. Второе место у Марты Фединой - 93,7000 балла. Гречанка Евангелия Платаниоти вновь стала бронзовым призером - 90,8000 балла.

Соревнования по артистическому плаванию продлятся в столице Венгрии до 15 мая.