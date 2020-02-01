Вероятность участия Азаренко в игре с командой Нидерландов минимальна - Пучек

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вероятность приезда Виктории Азаренко в расположение теннисной сборной Беларуси на матч Кубка Федерации с командой Нидерландов минимальна. Об этом сказала журналистам капитан белорусской дружины Татьяна Пучек после сегодняшней тренировки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дело в том, что Виктория Азаренко все еще не может покинуть США из-за личных проблем, отметила Татьяна Пучек. Тем не менее, подчеркнула капитан, Викторию всегда ждут в команде и надеются, что ее огромный опыт и мастерство еще не раз пригодятся сборной Беларуси.

Через неделю, 7 и 8 февраля, белорусские теннисистки проведут в Гааге квалификационный матч Кубка Федерации с командой Нидерландов. Победитель этой встречи выйдет в финальный этап главного командного турнира в женском теннисе. В заявку сборной Беларуси кроме Виктории Азаренко включены Арина Соболенко, Александра Саснович, Ольга Говорцова и Лидия Морозова.-0-