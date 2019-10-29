Виктор Бекша остается главным тренером мужской сборной Беларуси по волейболу

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктор Бекша останется главным тренером мужской сборной Беларуси по волейболу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФВ.

Решение было принято по итогам рабочей встречи с участием председателя Белорусской федерации волейбола Эдуарда Венского, главы наблюдательного совета общественного объединения Владимира Ващенко, членов наблюдательного совета и Виктора Бекши.

На собрании было проанализировано выступление мужской сборной на международных турнирах под руководством белорусского специалиста, обсуждались перспективы мужского волейбола в стране. Без внимания не остался тот факт, что в этом году сборная заняла второе место в розыгрыше золотой Евролиги и третье место квалификации Лиги наций, добилась первой в истории победы в финальной части чемпионата Европы-2019.

Кандидатуру Виктора Бекши поддержал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.-0-