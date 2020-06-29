Виктор Гончаренко продолжает тренировать футболистов московского ЦСКА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Виктор Гончаренко вернулся на пост главного тренера ЦСКА и готовит команду к московскому дерби 25-го тура со "Спартаком", которое состоится 30 июня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский наставник покинул ЦСКА после крупного домашнего поражения от лидера премьер-лиги петербургского "Зенита" (0:4). В его отсутствие армейцы под руководством Сергея Овчинникова в 24-м туре сыграли вничью с земляками из "Динамо" - 0:0. Футболисты "Зенита" закрепились на первом месте, одержав домашнюю волевую победу над самарскими "Крыльями Советов" - 2:1. Идущий вторым московский "Локомотив" уверенно переиграл в Казани местный "Рубин" с результатом 2:0. Футболисты "Ростова" победили на своем поле тульский "Арсенал" со счетом 2:1. В составе проигравших белорусы Максим Володько и Юрий Ковалев вышли на поле во второй половине игры. В Екатеринбурге местный "Урал" победил гостей из "Тамбова" - 2:1. Белорусский защитник уральцев Николай Золотов провел весь матч, получив предупреждение в конце первого тайма. Московский "Спартак" не смог одолеть на своей арене "Уфу" - 0:0, а грозненский "Ахмат" также у себя дома сыграл вничью с футболистами "Сочи" - 1:1. Матч "Оренбург" - "Краснодар" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: "Зенит" - 56 очков (24 матча), "Локомотив" - 47 (24), "Краснодар" - 41 (22), "Ростов" - 41 (24), ЦСКА - 37 (24), "Спартак" - 32 (24), "Динамо" - 31 (23), "Уфа" - 31 (23), "Арсенал" - 28 (24), "Урал" - 28 (24), "Сочи" - 28 (24), "Рубин" - 26 (24), "Тамбов" - 25 (24), "Ахмат" - 24 (24), "Оренбург" - 23 (23), "Крылья Советов" - 22 (24).

Список лучших снайперов российской премьер-лиги возглавляет лидер атак "Зенита" Артем Дзюба, забивший 15 мячей.

Матчи 25-го тура пройдут 30 июня - 1 июля.-0-