Виктория Азаренко проиграла на теннисном турнире в Окленде

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (51-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в стартовом матче нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом круге соревнований в новозеландском Окленде белоруска Виктория Азаренко встречалась сегодня с американкой Винус Уильямс (39) и уступила в трехсетовом поединке - 3:6, 6:1, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 12 минут.-0-