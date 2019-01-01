Виктория Азаренко проиграла на теннисном турнире в Окленде

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (51-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в стартовом матче нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом круге соревнований в новозеландском Окленде белоруска Виктория Азаренко встречалась сегодня с американкой Винус Уильямс (39) и уступила в трехсетовом поединке - 3:6, 6:1, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 12 минут.-0-
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