"Витэн" вышел на первое место в чемпионате Беларуси по мини-футболу

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского "Витэна" вышли на первое место в таблице 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 10-го тура действующие чемпионы уверенно переиграли на выезде столичный "Дорожник" со счетом 7:3. В составе победителей хет-трик оформил Юрий Рабыко, у проигравших голевой дубль сделал Максим Титко.

Два сегодняшних поединка также завершились крупными победами. Минский клуб "Охрана-Динамо" у себя дома разгромил гостей из светлогорского ЦКК с результатом 8:3. Спортсмены "Минска" также на своей площадке не оставили шансов "Лиде" - 8:0.

Позже минский клуб "Динамо-БНТУ" сыграет со "Столицей". Завтра в Бресте аутсайдер первенства "Первый регион" примет гродненское "УВД-Динамо". Брестчане пока не набрали ни одного очка, проведя 8 встреч. В понедельник, 29 ноября, состоится гомельское дерби между БЧ и ВРЗ.

В активе лидера турнира "Витэна" сейчас 22 очка, на один балл меньше имеют "Столица" и БЧ, у ВРЗ 20 очков.

Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 11 мячей.-0-