Вязович: командный результат МАЗов на "Дакаре-2019" хороший

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командный результат МАЗов на завершившемся в Саудовской Аравии ралли-рейде "Дакар-2020" можно признать хорошим. Такое мнение высказал сегодня руководитель белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович в пресс-центре БЕЛТА.

"У нас было много ожиданий по климатическим условиям. Но было комфортно: ночью температура составляла где-то 5 градусов тепла, днем было до 30 градусов, - сказал Сергей Вязович. - Гонка была насыщена различными спецучастками. Начинали скоростными и каменистыми отрезками, а потом перешли к бездорожью и дюнам. Все грузовики МАЗа финишировали, заняв достойные места в итоговом протоколе, это хороший результат для белорусской команды".

В частности, лидер команды пояснил, что свою позицию значительно улучшил по сравнению с предыдущими "Дакарами" Алексей Вишневский.

Как сообщалось, грузовик "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича занял третье место в генеральной классификации ралли "Дакар-2020", который завершился в Саудовской Аравии 17 января. Его товарищи по команде показали следующий результат: Алексей Вишневский занял восьмую позицию, автомобиль Александра Василевского финишировал 12-м. Победителем стал грузовик российского "КАМАЗ-мастера" под руководством Андрея Каргинова. Второе место досталось экипажу его товарища по команде Антона Шибалова.

Во время пресс-конференции

"Дакар" впервые прошел на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков). Общая протяженность маршрута составила свыше 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км пришлась на спецучастки.

Ранее экипаж Сергея Вязовича уже становился призером "Дакара". В 2018 году белорусы привезли серебро престижного ралли-рейда. В том же году МАЗ пришел первым на Turkmen Desert Race, а в 2019-м стал чемпионом Morocco Desert Challenge.-0-

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Фото Максима Гучека