Владимир Самсонов стал обладателем олимпийской лицензии в настольном теннисе

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер национальной команды по настольному теннису Владимир Самсонов стал обладателем лицензии на участие в Играх XXXII Олимпиады в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
Международная федерация настольного тенниса (IITF) 1 июня опубликовала олимпийский квалификационный рейтинг, согласно которому 45-летний белорусский спортсмен располагается на 29-й позиции и сможет принять участие в Играх в столице Японии.
Для Владимира Самсонова это будет седьмая Олимпиада в карьере. Наиболее высокого результата ранее он добился на главных стартах четырехлетия в Рио-де-Жанейро, где занял 4-е место.
Владимир Самсонов - единственный из белорусских игроков в настольный теннис, получивший право побороться за медаль в Токио.
Соревнования по настольному теннису состоятся с 24 июля по 6 августа в спорткомплексе Tokyo Metropolitan Gymnasium. Соревнования в одиночном разряде завершатся 30 июля.-0-