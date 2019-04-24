Владимир Самсонов вышел в 1/16 финала ЧМ по настольному теннису

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов одержал вторую викторию в матчах одиночного разряда 55-го чемпионата мира по настольному теннису в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/32 финала лидер белорусской сборной без особых проблем переиграл бельгийца Седрика Нютинка - 4:0 (11:5, 11:9, 11:2, 11:9). Следующим соперником Владимира Самсонова, занимающего 19-е место в мировом рейтинге, будет знаменитый китайский спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион Ма Лун, у которого 11-я позиция. На старте одиночного разряда белорус победил представителя Австралии Ху Хеминга - 4:0.

Владимир Самсонов вышел в 1/32 финала ЧМ по настольному теннису В стартовом поединке лидер белорусской сборной уверенно переиграл представителя Австралии Ху Хеминга - 4:0.

Нынешний чемпионат планеты для 43-летнего Владимира Самсонова уже 23-й в карьере, он дважды становился серебряным призером мировых первенств (в одиночном и парном разрядах) и один раз завоевал бронзу (парный разряд).

Мировое первенство в венгерской столице завершится 28 апреля. За награды в пяти номинациях сражаются более 600 мастеров малой ракетки из 109 стран.

Настольный теннис включен в программу II Европейских игр в Минске. С 22 по 29 июня 128 спортсменов разыграют 5 комплектов наград.-0-