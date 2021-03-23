Впечатления от новой олимпийской формы только положительные - Богданович

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая олимпийская форма, разработанная специалистами НОК Беларуси и предприятия "Соло-Пинск", оставила только положительные впечатления, в какой-то степени заставив пожалеть, что выступить в ней не удастся. Таким мнением поделился с журналистами после презентации титулованный в прошлом каноист, олимпийский чемпион Александр Богданович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Олимпийская форма очень красивая, мне понравилась. Под стать экипировке была и презентация - динамичное представление с музыкой и световым сопровождением. Когда наблюдал за тем, что происходило на подиуме, то даже пожалел, что не удастся выступить в этой форме. Конечно, хотелось бы оставаться всю жизнь спортсменом, но это невозможно. Поэтому будем сопереживать и радоваться успехам наших олимпийцев в Токио. Уверен, они будут выглядеть в новой экипировке замечательно и достойно представят Беларусь на Играх в столице Японии", - сказал Александр Богданович.

Комплект экипировки составляют 44 наименования. Производители учли пожелания олимпийцев, исходили из опыта прошлых лет участия нашей команды в Играх, а также учитывали климатические условия летом в Токио.

Впервые в истории, на Играх XXXII Олимпиады, команда Беларуси выступит под брендом Team BY, который был представлен общественности в конце 2018 года. За основу логотипа Team BY взят аист - символ Беларуси, а его графическое оформление символизирует стремление команды к победам и покорению новых высот.-0-