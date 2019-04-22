Эксперты рассказали, какие пароли чаще всего взламывают

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники национального центра кибербезопасности в Великобритании составили рейтинг интернет-паролей, которые чаще всего взламывают.

Статистку по паролям составляли на основе данных, полученных благодаря раскрытию киберпреступлений в Великобритании, а также информации, полученной при киберопросе интернет-пользователей в преддверии ключевого события для IT-сообщества страны - форума CYBERUK 2019.

Чаще всего взламывают пользователей, которые выбирают в качестве пароля числовые комбинации: пароль 123456 (23,2 млн), 123456789 (7,7 млн).

На третьем месте пароль в виде слова, составленного по первым буквам на клавиатуре (слева-направо) - QWERTY (3,8 млн). Четвертое место - слово password (3,6 млн). На пятом месте пароль 1111111 (3,1 млн).

С шестого по десятое место расположились имена самих пользователей. Самыми популярными оказались: Эшли, Майкл, Даниэль, Джессика и Чарли. И около 200 тысяч человек используют в качесве пароля названия футбольных клубов и имена супергероев.

Специалисты по кибербезопасности советуют интернет-пользователям выбирать в качестве пароля три никак не связанных между собой слова, которые можно легко запомнить. По мнению специалистов центра правильный выбор паролей - это первый шаг к укреплению безопасности в интернете.-0-